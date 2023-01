Biophytis prévoit de prendre les 'mesures appropriées' après avoir reçu l'avis de carence du Nasdaq

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, a reçu un avis d'insuffisance du Nasdaq Stock Market indiquant que la Société n'a pas déposé ses informations financières pour la période de six mois close le 30 juin 2022 sur un formulaire 6-K et que, par conséquent, la Société ne se conforme plus à la cotation du NASDAQ règles d'inscription continue énoncées dans la règle d'inscription 5250 (c).

Le NASDAQ a informé la société qu'elle dispose de 60 jours calendaires ou jusqu'au 8 mars 2019 pour soumettre un plan (le "Plan") aussi définitif que possible afin de retrouver la conformité avec les exigences d'inscription continue du NASDAQ. Si le NASDAQ accepte le Plan de la Société pour retrouver la conformité à cet égard, le NASDAQ peut accorder une exception allant jusqu'à 180 jours calendaires à compter de la date limite de dépôt prescrite ou jusqu'au 28 juin 2023 pour redevenir conforme.

Pour déterminer s'il convient d'accepter le plan de la société, le NASDAQ prendra en compte la probabilité que le dépôt et tout dépôt périodique ultérieur puissent être effectués dans la période de 180 jours, l'historique de conformité de la société, les raisons du dépôt tardif, d'autres événements d'entreprise qui pourraient survenir au cours de la période d'examen du NASDAQ, la situation financière globale de la Société et ses divulgations publiques.

La société travaille actuellement sur le plan visant à rétablir la conformité à l'égard de la règle d'inscription 5250(c)(2) afin de répondre aux exigences de maintien de l'inscription sur le NASDAQ Capital Market. Elle a l'intention de soumettre ce plan au NASDAQ dès que possible avant le 6 mars 2023.