(Boursier.com) — Biophytis présentera les résultats complets de SARA-INT, son étude de phase 2-b évaluant Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie, au 11e Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR), qui se tiendra en ligne, du 29 septembre au 2 octobre 2021. L'ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où se retrouvent les meilleurs chercheurs, médecins ainsi qu'entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie.

L'ensemble des résultats de l'étude SARA-INT (critères d'efficacité incluant l'analyse des sous-groupes et les critères secondaires) sera présenté par Cendrine Tourette, PhD, lors d'un séminaire dédié le jeudi 30 septembre de 9 h à 9 h 30 HNE. Le séminaire sera suivi d'une session de questions-réponses avec des représentants de Biophytis : Cendrine Tourette, PhD (responsable du projet SARA), Jean Mariani, MD, PhD (Président du Comité scientifique) et Waly Dioh, PhD (Directeur des Opérations). La session de questions-réponses sera animée par Roger A. Fielding, PhD, investigateur principal de l'essai SARA-INT et directeur du département Nutrition, Physiologie de l'Exercice et Sarcopénie à l'Université Tufts (Boston, États-Unis).

Biophytis avait déjà annoncé les premiers résultats de l'étude SARA-INT, qui démontraient que Sarconeos (BIO101), à sa dose la plus élevée (350 mg bid), engendrait une amélioration clinique significative dans le test de marche de 400 mètres (400MWT), critère d'évaluation principal de l'étude. Sarconeos (BIO101) a un très bon profil de sécurité pour des doses évaluées (175 mg et 350 mg bid). Sur la base des résultats de l'étude SARA-INT, Biophytis prépare désormais le programme de la phase 3, incluant la préparation des échanges avec les autorités de santé.