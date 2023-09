Biophytis présente une situation de trésorerie et des financements garantis donnant une visibilité supérieure à 12 mois

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, publie ses comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2023 et fait le point sur l'avancement de ses programmes de R&D au cours du 1er semestre et des derniers mois.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : "Au cours du premier semestre 2023, nous avons franchi des étapes clés dans le développement de notre principal candidat médicament, Sarconeos (BIO101), dans la perspective de partenariats et d'un accès au marché en 2024, malgré un environnement financier particulièrement difficile.

Après un développement accéléré sur les deux dernières années, nous avons obtenu les résultats positifs de notre étude de phase 2-3 COVA. Biophytis est ainsi une des rares sociétés européennes à avoir obtenu une preuve d'efficacité chez des patients atteints de formes sévères de COVID-19. Nous poursuivons le développement pharmaceutique et règlementaire de Sarconeos (BIO101) en menant actuellement des discussions avec les agences règlementaires européenne et américaine pour définir les conditions d'accès au marché.

Par ailleurs, forts des résultats encourageants obtenus avec l'étude de phase 2b SARA-INT, Biophytis a reçu les autorisations des autorités sanitaires américaines et belges pour démarrer l'étude clinique SARA-31, qui sera la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie.

Enfin, la Société a renforcé son équipe dirigeante au cours des derniers mois, notamment en opérations pharmaceutiques, finance et business development afin de nouer des partenariats stratégiques pour le développement de Sarconeos (BIO101).Avec les progrès de son pipeline, Biophytis affirme son positionnement leader dans le développement de traitements des maladies liées au vieillissement, générant un besoin médical fort appelé à une très forte croissance dans les années qui viennent."

Comme l'année précédente, Biophytis n'a pas enregistré de revenus au cours du premier semestre

2023. Les charges opérationnelles ont fortement diminué, en conséquence :

De la baisse des dépenses de R&D liée à la finalisation des essais cliniques des programmes COVA et SARA au deuxième semestre 2022. Des frais résiduels liés au développement clinique ont été comptabilisés en 2023, toutefois l'essentiel des dépenses de 'R&D' sur le semestre a concerné divers travaux précliniques sur les différents programmes de la Société et des opérations relatives à la production de BIO101.

De la baisse des charges de personnel proviennent pour l'essentiel de la valorisation des instruments donnant accès au capital, d'un montant de 322 milliers d'euros sur le premier semestre 2023, contre 3.533 milliers d'euros sur le premier semestre 2022.

L'évolution du résultat financier est essentiellement liée à la valorisation des dettes financières conformément à la norme IFRS 9.

En conséquence des éléments précédents, la perte semestrielle est fortement réduite, passant de 12,4 millions d'euros au 30 juin 2022 à 7,8 millions d'euros au 30 juin 2023.

La trésorerie consolidée au 30 juin 2023 s'établit à 5,8 millions d'euros. La Société a bénéficié de nouveaux financements sur le semestre, sous forme d'obligations convertibles à hauteur de 2 millions d'euros et d'un financement en actions combinant un placement privé et une offre au public d'un montant de 2,3 millions d'euros. En tenant compte du placement direct enregistré finalisé en juillet sur le Nasdaq pour un montant brut de 3,8 millions de dollars ainsi que de la ligne de financement obligataire en place avec Atlas, pouvant donner lieu à un financement additionnel de 20 millions d'euros, la Société peut assurer la continuité de ses opérations au moins sur les douze prochains mois.

Perspectives et prochaines étapes

Programme COVA

*S2/2023 : échanges avec les agences européenne EMA et américaine FDA dans le cadre d'avis scientifiques permettant de préciser les informations complémentaires à produire dans le cadre de demandes d'autorisation de mise sur le marché, notamment le protocole d'une étude clinique de phase 3 confirmatoire. Biophytis présentera également aux agences la possibilité d'étendre le périmètre de son indication à d'autres pathologies virales respiratoires que la COVID-19, notamment la grippe.

*S2/2023 : demande de réactivation de l'autorisation du programme d'accès précoce au Brésil, accordé début 2022.

*T1/2024 : nouveau dépôt auprès de la HAS d'une demande d'autorisation d'un programme d'accès précoce en France.