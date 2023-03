Biophytis présente les résultats positifs de Phase 2-3 COVA à la 21ème Conférence 'Lung Science' - ERS 2023

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle présente les résultats positifs de l'étude de phase 2-3 COVA avec Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de COVID-19 lors de la 21ème édition de la conférence "Lung Science" organisée par la European Respiratory Society, qui se tiendra à Estoril, au Portugal, entre le 9 et le 12 mars 2023.

Le Professeur Suzana Lobo, MD - Hospital de Base Da Faculdade de Medicina de São José Do Rio Preto, São Paulo, Brésil, et Investigateur de l'étude COVA au Brésil, fera une présentation orale des résultats intitulée "Étude Clinique COVA : Résultats d'une étude de phase 2/3 en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101 chez des patients hospitalisés atteints de formes sévères de COVID-19".

En parallèle, Biophytis présentera un poster qui sera disponible sur le site web de la Société après la conférence.

La conférence ERS Lung Science est à la pointe de la science respiratoire fondamentale et translationnelle et constitue un événement clé pour tous les chercheurs en sciences respiratoires. Elle offre une occasion unique de présenter les résultats devant ses pairs, reconnus dans le monde entier.