Biophytis présente les résultats de l'étude SARA-OBS

(Boursier.com) — Biophytis présente les résultats de l'étude observationnelle SARA-OBS. Les résultats ont été présentés dans un e-poster au 13ème congrès annuel sur la Sarcopénie, la Cachexie et la Perte Musculaire (Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders - SCWD) le samedi 12 décembre 2020. L'e-poster,intitulé 'SARA-OBS study: natural progression of sarcopenia and sarcopenic obesity in older adults' (Étude SARA-OBS: progression naturelle de la sarcopénie et de l'obésité sarcopénique chez les personnes âgées), a été présenté par Dr Cendrine Tourette, Chef de projet Recherche Translationnelle et Clinique dans les maladies neuromusculaires chez Biophytis, lors de la session des résumés n9: Therapeutic development (clinical) + Therapeutic development (pre-clinical) (Développement thérapeutique (clinique) + Développement thérapeutique (pré-clinique)) le samedi 12 décembre 2020 à 19h55 (heure de Paris).

Les résultats de l'étude SARA-OBS ont montré une détérioration plus rapide de la mobilité des participants telle que mesurée par deux tests de marche - le test de marche de 400 mètres (400 MWT) et le test de marche de 6 minutes (6 MWD). Il convient de noter que la perte de mobilité est le critère principal d'évaluation de l'essai clinique de phase 2b SARA-INT en cours.

Ces résultats de l'essai SARA-OBS ont démontré que les critères d'inclusion plus stricts utilisés dans l'essai de phase 2b SARA-INT avec Sarconeos (BIO101) ont conduit à la sélection de patients présentant un risque effectivement plus élevé d'incapacité motrice. Cette détérioration plus rapide de la mobilité, telle que mesurée par les deux tests de marche mentionnés ci-dessus, permet d'observer l'effet du traitement de Sarconeos (BIO101) comparé au placebo dans un échantillon plus petit.

Cette approche de la sélection des patients est une première dans l'industrie, car les études précédentes sur la sarcopénie ciblaient une taille d'échantillon plus importante de patients présentant des niveaux de risque différents en ce qui concerne la mobilité.

Dr Samuel Agus, Directeur Médical de Biophytis, déclare : "Nous sommes heureux de présenter l'analyse complète de l'essai SARA-OBS au congrès annuel SCWD. L'étude SARA-OBSa été conçue pour caractériser une population de patients atteints de sarcopénie à inclure dans l'étude de phase 2b SARA-INT. Les données confirment que nous avons recruté la bonne population de patients, à savoir les patients atteints de sarcopénie dans sa forme la plus sévère avec un risque important de perte de mobilité. Sur la base de ces résultats nous nous attendons à ce que l'étude SARA-INT montre que Sarconeos (BIO101) offre un effet thérapeutique plus important que le placebo. Ces données accentuent notre confiance dans le fait que les résultats de l'étude SARA-INT fournissent des résultats positifs et confirment le potentiel de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des maladies neuromusculaires. La dernière visite du dernier patient de l'étude SARA-INTest attendu dans les prochains jours".

Biophytis a également participé au Symposium intitulé 'Update on clinical research on sarcopenia' (Mise à jour sur la recherche clinique sur la sarcopénie) qui a eu lieu le samedi 12 décembre 2020 de 15h30 à 16h25.