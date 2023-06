Biophytis présente les résultats cliniques de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie au 16ème congrès international SCWD

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce qu'elle participe au 16ème congrès international SCWD (Society on Sarcopenia, Cachexia & Wasting disorders), événement phare réunissant des experts du monde entier pour partager réflexions, recherches et innovations sur la sarcopénie, la cachexie et les troubles de l'émaciation.

Biophytis a fait une présentation orale intitulée "BIOPHYTIS BIO101 - a candidate treatment for muscle diseases" sur le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie. Elle a été donnée par Cendrine Tourette, docteure en Neuroscience et directrice des projets de recherche translationnelle et clinique sur les maladies neuromusculaires chez Biophytis. Mme Tourette a également participé à une table ronde avec divers intervenants de premier plan autour des nouveaux essais et résultats récents sur les traitements de la sarcopénie et de la cachexie.

Forte des résultats prometteurs de la Phase 2 de SARA-INT et dans la continuité de celle-ci, Biophytis est actuellement en discussions avancées avec les autorités réglementaires européennes (EMA) et américaines (FDA). Les autorisations de l'EMA et de la FDA pour le démarrage de la phase 3 du programme SARA sont attendues pour le deuxième semestre 2023. Sarconeos (BIO101) serait ainsi le premier et le seul candidat médicament à passer en Phase 3 pour le traitement de la sarcopénie.