Biophytis présente le programme de développement de Sarconeos

(Boursier.com) — Biophytis présentera et discutera des résultats du programme de développement de Sarconeos (BIO101) dans la Sarcopénie au 12ème Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR) qui se tiendra en ligne et également sur place à Boston du 20 au 22 avril 2022. L'ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où se retrouvent les meilleurs chercheurs, médecins ainsi qu'entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie. Le vendredi 22 avril, Cendrine Tourette, PhD (responsable du projet SARA) et Jean Mariani, MD, PhD (Administrateur), feront une présentation orale concernant les résultats de l'essai de phase 2 SARA-INT pour le traitement de la Sarcopénie.

A propos du programme de développement SARA, Biophytis rappelle les principales étapes atteintes en 2021 concernant l'essai de Phase 2 SARA-INT pour le traitement de la Sarcopénie. Le 4 octobre, la Société a annoncé les résultats complets de l'étude : Sarconeos (BIO101) à la dose maximale de 350 mg deux fois par jour a montré une augmentation de 0,09 mètres par seconde (m/s) sur le test de marche de 400 mètres (400MWT) dans la population FAS (Population de données d'analyse complète), et de 0,1 m/s dans la population PP (Per Protocole - sous groupe de patients ayant respecté les critères de l'étude) comparé au placebo, après six mois de traitement. Ce dernier résultat est significatif car la Différence Minimale Cliniquement Importante pour le test de marche de 400 mètres dans la sarcopénie est de 0,1 m/s. Le produit a montré également un très bon profil de sécurité aux doses de 175 mg deux fois par jour et 350 mg deux fois par jour, sans aucun évènement indésirable grave lié au produit.

Les objectifs 2022 et perspectives pour le programme SARA dans la sarcopénie sont affichés. Après une première réunion avec la FDA en janvier 2022, une deuxième réunion est prévue au troisième trimestre 2022 afin de discuter du plan de développement jusqu'à l'enregistrement dont le protocole de Phase 2-3. L'objectif est d'intégrer un premier patient pour cette nouvelle étude à la fin du second semestre 2022. "Nous prévoyons également des discussions avec l'EMA au cours du premier semestre 2022, afin d'obtenir un avis scientifique sur les résultats de la phase 2 et la progression vers une Phase 2-3", indique Biophytis. Ces perspectives restent soumises aux approbations et procédures réglementaires, à tout retard dans le recrutement ou la rétention des patients, à des interruptions dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, et aux retards liés à la Covid-19.