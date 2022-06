Biophytis présente le développement de Sarconeos en Phase 3 dans le traitement de la Sarcopénie

(Boursier.com) — Biophytis réalise une présentation orale sur le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie au 15ème congrès international SCWD (Society on Sarcopenia, Cachexia & Wasting disorders). Cette présentation orale donnée par les Drs. Waly Dioh et Cendrine Tourette et intitulée : "BIO101 in development for the treatment of Sarcopenia" reprend les principales étapes de développement de Sarconeos (BIO101) déjà atteintes, principalement les résultats l'étude de Phase 2 de SARA-INT, ainsi que les grandes lignes de la Phase 3 que la Société entend initier avant fin 2022. Forte des résultats de la Phase 2 de SARA-INT et dans la continuité de celle-ci, la Société a demandé l'avis scientifique des autorités réglementaires européennes (EMA) et américaines (FDA) afin de définir le design et les conditions de démarrage de la phase 3 du programme SARA. Sarconeos (BIO101) a le potentiel d'être le premier candidat médicament à passer en Phase 3 dans la sarcopénie.

La publication récente des premiers résultats de l'étude européenne SPRINTT, une étude clinique paneuropéenne chez des patients âgés atteints de sarcopénie, a fourni de nouvelles données qui soutiennent le design d'une Phase 3 dans cette indication. L'étude SPRINTT a montré, confirmant une étude antérieure LIFE aux États-Unis, que le risque de handicap moteur peut être évalué chez les patients atteints de sarcopénie sévère en mesurant sur une période de 1 à 3 ans la perte de la capacité de marche sur 400m.

La Phase 3 de Sarconeos (BIO101) ciblera 600 à 900 patients âgés de plus de 65 ans atteints de sarcopénie sévère ayant une faible vitesse de marche et une faible force de préhension. Les patients seront traités pendant une durée minimale de 12 mois en recevant soit le placebo, soit 350mg de Sarconeos (BIO101) b.i.d. Le critère principal sera la capacité à réaliser le test de marche sur 400m en moins de 15 minutes. A ce critère principal s'ajouteront les critères secondaires suivants : vitesse de marche, force de préhension et résultat déclaré par le patient. La durée de cette étude est estimée à 36 mois à partir de l'inclusion du premier patient attendue fin 2022. Le design de cette étude pourrait cependant évoluer en fonction des discussions actuellement en cours avec les autorités de santé européennes et américaines. La Société a l'intention de déposer une demande d'essai clinique (CTA) au quatrième trimestre 2022, en fonction des discussions finales avec la FDA et l'EMA.