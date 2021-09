Biophytis poursuit l'étude COVA de phase 2-3 dans le Covid-19

(Boursier.com) — Biophytis annonce que le Comité indépendant de Contrôle des Données (DMC) a recommandé la poursuite de l'étude COVA de phase 2-3 sans modification du protocole, après que les résultats d'efficacité aient été trouvés dans la 'promising zone', à l'issue de la deuxième analyse intermédiaire fondée sur 155 patients Covid-19 hospitalisés pour insuffisance respiratoire. Cette recommandation complète l'évaluation de sécurité réalisée par le Comité indépendant de Contrôle des Données en août dernier qui confirmait l'innocuité de Sarconeos (BIO101). Le Comité indépendant de Contrôle des Données (DMC - Data Monitoring Committee) recommande la poursuite de la partie 2 de l'étude de phase 2-3 sans modification du protocole.

La deuxième analyse intermédiaire (IA2 pour Interim Analysis 2) fondée sur 155 patients hospitalisés satisfait aux critères de futilité, avec une efficacité dans la "promising zone" indiquant que BIO101 reste un candidat-médicament pour le traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au covid.

À ce jour, 200 patients ont été recrutés dans l'étude COVA et 15 sites supplémentaires vont ouvrir aux États-Unis, au Brésil, en France, au Royaume-Uni et en Belgique afin d'accélérer le recrutement de patients et de présenter les premiers résultats, en fonction de l'évolution de la pandémie, au premier trimestre de l'année prochaine.