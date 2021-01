Biophytis : plusieurs conférences en janvier

(Boursier.com) — Biophytis , société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la Covid-19, annonce sa participation à plusieurs conférences en janvier. Le management de Biophytis ira à la rencontre des investisseurs et partenaires potentiels aux conférences virtuelles H.C. Wainwright Bioconnect 2021 Conference (11-14 janvier), BIO Partnering @ JPM Week (11-15 janvier) et BIOTECH Showcase @ JPM Week 2021 (11-15 janvier 2021).