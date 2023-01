Biophytis participe à deux conférences majeures aux Etats-Unis

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis SA va participer à la 41è édition de la JP Morgan Healthcare Conference, qui se tiendra à San Francisco du 9 au 12 janvier 2023, ainsi qu'au Biomed Event d'Invest Securities qui aura lieu le 24 janvier 2023 à Paris.

La JP Morgan Healthcare Conference est le plus grand événement investisseurs mondial dans le secteur de la santé, mettant en relation les leaders mondiaux du secteur de la santé, les biotechs et créateurs de technologies innovantes avec les membres de la communauté financière internationale.

Le Biomed Event d'Invest Securities est le forum annuel dédié au secteur de la santé qui permet la rencontre sous forme de one to one entre biotech ou medtech, entreprises du secteur pharmaceutique et investisseurs institutionnels.

Ces deux événements seront l'occasion pour Biophytis de rencontrer des investisseurs à la fois américains et européens et de faire le point avec eux sur l'état d'avancement de ses études cliniques, et notamment de discuter des derniers résultats de l'étude clinique COVA dans la Covid-19.