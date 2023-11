Biophytis participe à BIO-Europe à Munich

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, de type neuromusculaire et respiratoire, annonce sa participation à la conférence BIO-Europe qui se tient à Munich, en Allemagne, du 6 au 8 novembre 2023.

Cette conférence réunira comme chaque année l'ensemble des intervenants des industries pharmaceutiques et de biotechnologie.

Dans le cadre de la stratégie de développement international de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de Covid-19, de la sarcopénie et de la dystrophie musculaire de Duchenne, Edouard Bieth, Chief Business Officer de Biophytis, rencontrera les décideurs de l'industrie pharmaceutique afin d'initier des partenariats de co-developpement et de commercialisation pour son candidat médicament.

L'obtention d'un accord de partenariat de 'R&D' et de commercialisation représente un objectif stratégique de Biophytis et répond à son ambition de mise sur le marché rapide de son principal candidat médicament Sarconeos (BIO101) sur les marchés US, Europe, Asie et Amérique du Sud.