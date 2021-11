Biophytis obtient une nouvelle structure de prêt de 10 ME avec Kreos Capital

(Boursier.com) — Biophytis , société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui que la société a conclu une nouvelle structure de prêt avec Kreos Capital.

Stanislas Veillet, PDG de BIOPHYTIS, a déclaré : "Cette opération nous permet de sécuriser les financements pour les dernières étapes de notre étude COVA de phase 2-3 dans la COVID-19, principalement pour l'enregistrement d'une autorisation d'utilisation en urgence auprès de la FDA et d'une autorisation d'utilisation conditionnelle auprès de l'AEM, ainsi que pour la production des lots d'enregistrement du produit Sarconeos (BIO101). Cette nouvelle structure de financement avec Kreos Capital montre la bonne relation que les deux parties entretiennent depuis 2018".

Le prêt de 10 millions d'euros au total a été conclu le 19 novembre 2021 et comprend quatre tranches de respectivement 2,5 ME, 3 ME, 2,5 ME et 2 ME. Les deux premières tranches ont été tirées à la signature du contrat le 19 novembre 2021, la troisième tranche peut être tirée jusqu'au 31 décembre 2021, et la dernière tranche peut être tirée jusqu'au 31 mars 2022. Par ailleurs, Kreos Capital recevra des bons de souscription d'action de Biophytis pour un montant total d'environ 1 ME.