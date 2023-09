Biophytis obtient l'autorisation de la FDA pour démarrer l'étude SARA-31 de phase 3 dans la sarcopénie

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) pour lancer son étude SARA-31 aux États-Unis, la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie.

Cette autorisation complète l'avis positif des autorités belges obtenu cet été pour mener l'étude de phase 3 SARA-31. La société doit encore obtenir les autorisations des comités d'éthique dans les pays concernés pour pouvoir lancer cette étude.

Le démarrage effectif de l'étude est planifié en 2024 et dépendra de la conclusion d'accords de partenariat et

des moyens financiers de la société.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : "L'autorisation de la FDA laisse penser que les autorités sont de plus en plus conscientes du besoin croissant de traitements efficaces contre une maladie majeure dans une société vieillissante. Nous pouvons compter sur l'intérêt croissant de la communauté médicale en Europe et aux Etats-Unis pour mener notre étude clinique et apporter une réponse thérapeutique avec Sarconeos (BIO101) dans les années à venir dans le traitement de la sarcopénie, qui manque actuellement de traitement pharmaceutique efficace et qui se développe en raison du vieillissement de la population".