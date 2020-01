Biophytis : nouvelle DAF et changements dans le Comité Exécutif

Biophytis : nouvelle DAF et changements dans le Comité Exécutif









(Boursier.com) — La société Biophytis a annoncé la nomination d'Evelyne Nguyen au poste de Directrice Administrative et Financière ainsi qu'une réorganisation interne afin de renforcer son comité exécutif.

Biophytis a ainsi nommé Evelyne Nguyen comme Directrice Administrative et Financière avec effet le 6 janvier. Elle remplace Daniel Schneiderman, qui a quitté Biophytis afin de poursuivre une autre carrière. Mme Nguyen a plus de 25 ans d'expérience en finance et dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre Biophytis, Mme Nguyen oeuvrait chez ANM Partners en tant que Conseillère Principale en financement d'entreprises. A ce poste, elle a pu travailler avec un grand nombre d'entreprises dans le domaine de la santé et des sciences de la vie à qui elle apportait conseil en stratégie ainsi qu'en finance et levée de capitaux. Evelyne peut aussi se prévaloir d'une grande expérience en développement commercial en Asie, et notamment en Chine.

Biophytis a aussi nommé Pierre J. Dilda, PhD, comme Directeur Scientifique, remplaçant le Professeur René Lafont, Co-fondateur, qui va devenir Conseiller Scientifique et restera actif dans la stratégie scientifique de la société. En outre, il restera membre du comité scientifique de Biophytis. Dr. Dilda a rejoint Biophytis en décembre 2015 en tant que Directeur de la Recherche avant d'être promu au poste de Directeur Scientifique. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique (Mayoli Spindler) et la recherche académique.

Waly Dioh, PhD, a par ailleurs été nommé au poste de Directeur des Opérations. Dr. Dioh a rejoint Biophytis dès sa création en 2006 et a piloté les études cliniques de la société en tant que Directeur du développement clinique avant d'être nommé Directeur des Opérations. Il sera en charge du développement des opérations pharmaceutiques et des essais précliniques et cliniques précoces réglementaires.