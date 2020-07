Biophytis : nouvelle augmentation de capital; décote de 20%

(Boursier.com) — Biophytis annonce un financement par placement privé de 6,1 millions d'euros.

Les titres ont été souscrits par des investisseurs institutionnels européens et américains avec Invest Securities en tant que teneur de livre pour l'Europe, et H.C. Wainwright & Co. en tant que teneur de livre pour les Etats-Unis. Invest Corporate Finance intervenant en tant que Conseil de Biophytis.

Ce placement privé donnera lieu à l'émission de 9 563 732 actions ordinaires nouvelles via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, soit 14,5% des titres en circulation post-opération. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital sera ramenée à environ 0,85% du capital social de la Société après l'opération.

Le prix du placement a été fixé à 0,642 euro pour chaque nouvelle action. Ce prix correspond à une décote d'environ 20% (dans la limite de 20%) sur la base de la moyenne pondérée des cours de Bourse de l'action Biophytis au cours des 10 dernières séances de bourse précédant ce jour. Le produit brut de l'émission pour Biophytis est estimé à environ 6,1 millions d'euros.

La société s'engage à ne pas procéder à d'autres augmentations de capital avant le 31 juillet 2020.