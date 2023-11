Biophytis nomme Yann Meunier et Bernard Lévy à son comité scientifique

(Boursier.com) — Biophytis SA), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui la nomination du docteur Yann Meunier et du professeur Bernard Lévy à son comité scientifique.

Yann Meunier est un professionnel de santé basé aux Etats Unis, actuellement professeur et directeur de l'Institut international de médecine et des sciences, Inc. (IIMS), où il dirige le développement et la mise en oeuvre de programmes éducatifs et de projets de recherche innovants dans le domaine de la santé mondiale et des domaines connexes. Il est également consultant et expert en santé au sein de HealthConnect International LLC. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des organisations de premier plan telles que Stanford Hospital & Clinics, la Stanford University School of Medicine, l'Université George Washington ou encore l'Université Paris VI. Il a publié de nombreux ouvrages dans la littérature médicale internationale et, en tant que chercheur, il a dirigé et participé à des essais cliniques visant de nouveaux traitements pour le VIH/SIDA, les maladies tropicales et les maladies infectieuses ainsi que les maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Bernard Lévy est professeur émérite de physiologie et membre senior du PARCC (Inserm U970). Il a dirigé le service de physiologie et d'investigations fonctionnelles et le centre de recherche cardiovasculaire Inserm de l'hôpital Lariboisière à Paris. Après des études de médecine, il s'est concentré sur la physiologie, la mécanique des fluides, la cardiologie et la médecine vasculaire. Ses travaux portent sur la biologie vasculaire au cours du vieillissement, de l'hypertension, du diabète et de la maladie d'Alzheimer, et il a particulièrement étudié les fonctions du système rénine angiotensine dans ces différentes maladies.