Biophytis lance une levée de fonds d'environ 2 ME

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis SA lance une levée de fonds d'environ 2 millions d'euros, via l'émission d'actions nouvelles s'adressant aux investisseurs professionnels et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

Biophytis prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour poursuivre les dépôts des demandes réglementaires dans le cadre de l'Autorisation de Mise le Marché (AMM) en Europe et aux Etats-Unis de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de COVID-19.

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre Réservée sera au moins égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Biophytis des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix, le cas échéant diminuée d'une décote maximale de 25% conformément aux délégations susvisées. Dans ce cadre, le prix est égal à 0,0222 euro par action nouvelle.

La construction accélérée du livre d'ordres dans le cadre de l'Offre Réservée débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 11 mai, sous réserve de toute clôture anticipée. L'offre PrimaryBid débute également immédiatement et se clôturera ce jour à 22h (heure de Paris), sous réserve de toute clôture anticipée.

Biophytis annoncera le résultat de l'offre Globale "dès que possible après la clôture du livre d'ordres".

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 12 mai. Les actions nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions existantes, porteront tous les droits attachés aux actions, et seront admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0012816825.

Rappelons que le 9 mai, Biophytis a annoncé avoir déposé une requête auprès de l'European Medicine Agency (EMA) pour tenir une réunion de pré-soumission en vue de déposer une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle en Europe de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de COVID-19. Il s'agit de la première étape de la démarche réglementaire que la société initie en vue de définir l'éligibilité et les conditions de dépôt d'une demande d'AMM conditionnelle en Europe de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de la COVID-19. Une requête de réunion de pré-soumission avec la Food and Drug Administration (FDA) en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en raison de l'urgence sanitaire (Emergency Use Authorization ie EUA) aux Etats-Unis devrait être faite en suivant ce trimestre.