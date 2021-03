Biophytis : l'AG Mixte aura lieu le 26 avril à huis-clos

Biophytis : l'AG Mixte aura lieu le 26 avril à huis-clos









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce la tenue de son Assemblée Générale (AG) Mixte, le 26 avril 2021 à 17 heures à Sorbonne Université- 4 Place Jussieu, 75005 Paris.

En raison des restrictions imposées à la circulation et aux rassemblements de personnes en raison de la pandémie de COVID-19, l'Assemblée Générale Mixte de la société se tiendra à huis clos sans la présence physique de ses actionnaires, conformément aux dispositions du décret no 2021-255 du 9 mars 2021