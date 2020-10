Biophytis : inclusion du premier patient aux Etats-Unis dans COVA

(Boursier.com) — BIOPHYTIS , société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement des maladies liées à l'âge, y compris les maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui l'inclusion du premier patient dans le programme COVA, au Barnum Medical Research du Centre Médicale Régional de Natchitoches, en Louisiane (Etats-Unis).

Biophytis détient une 'IND clearance' de la US Food and Drug Administration (FDA) lui permettant de démarrer aux Etats-Unis l'étude COVA, un essai clinique international de phase 2/3 avec Sarconeos (BIO101), pour le traitement des patients souffrant d'une insuffisance respiratoire liée à COVID-19.

L'étude a bien progressé et compte désormais sept centres ouverts et prêts pour le recrutement des patients en Belgique, en France, au Brésil et aux États-Unis.

Dr Otis Barnum, interniste à Natchitoches, Louisiane et Investigateur Principal de COVA aux Etats-Unis déclare : "Trouver un agent thérapeutique efficace pour le traitement de patients gravement atteints de la COVID-19 est essentiel si nous voulons réduire le taux de mortalité et d'hospitalisation dû à cette pandémie. L'objectif de cette étude est de déterminer si BIO101 peut prévenir une détérioration respiratoire supplémentaire et ainsi réduire la mortalité et durée d'hospitalisation chez ces patients."

L'étude clinique COVA (NCT04472728 : identifiant clinicaltrials.gov) est une étude de phase 2/3, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, adaptative et séquentielle par groupes, évaluant Sarconeos (BIO101) chez des patients âgés de 55 ans et plus, infectés par le SRAS-CoV-2. Elle est conçue pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de Sarconeos (BIO101) comme traitement pour prévenir une détérioration plus prononcée chez les patients atteints d'une insuffisance respiratoire liée à la COVID-19. L'objectif est de leur éviter une admission en unité de soins intensifs (USI) avec placement sous respirateur.