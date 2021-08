Biophytis flambe avec les résultats de Sarconeos dans la sarcopénie

(Boursier.com) — Biophytis bondit de 18% en bourse. La société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la Covid-19, annonce les premiers résultats de l'étude clinique de phase 2 SARA-INT avec Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie. Les effets de deux doses de Sarconeos (BIO101), 175 mg b.i.d. et 350 mg b.i.d. ont été comparés à celui d'un placebo sur la vitesse de marche mesurée par le test de 400 mètres (400 MWT), le critère d'évaluation principal de l'étude, sur l'ensemble de la cohorte, population de données d'analyse complète (FAS - Full Analysis Dataset) et dans le sous-ensemble PP (Per-Protocole, sous-groupe de participants qui ont respecté le protocole clinique). Sarconeos (BIO101) à la dose la plus élevée (350 mg b.i.d.) a montré une amélioration cliniquement significative pour le test de vitesse de marche de 400 mètres (400MWT), critère principal de l'étude. Sarconeos (BIO101) a montré par ailleurs "un très bon profil de sécurité aux doses de 175 mg b.i.d. et de 350 mg b.i.d., sans événement indésirable grave (EIG) lié au produit".

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : "Malgré la pandémie de Covid-19, l'équipe chargée de l'étude SARA a pu démontrer le potentiel de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie. Il s'agit d'une étape clé pour la société après 15 ans de recherche et de développement en collaboration avec Sorbonne Université. Nous sommes maintenant décidés à faire progresser Sarconeos (BIO101) vers la phase 3, soit de manière indépendante, soit en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques". Roger A. Fielding, PhD, qui dirige le laboratoire de nutrition, physiologie, exercice physique et sarcopénie (NEPS) à l'Université Tufts de Boston et chercheur principal de l'essai SARA-INT, déclare : "Les résultats de SARA-INT sont encourageants si l'on se base sur l'amélioration de la vitesse de marche du test 400MWT à certaines doses, un critère d'évaluation majeur pour les personnes âgées risquant de développer un handicap moteur".