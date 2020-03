Biophytis : fin du recrutement dans l'étude de Phase 2b SARA-INT

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis a finalisé le recrutement de l'ensemble des 231 patients participant à son étude clinique de phase 2b SARA-INT. Cette étude est un essai clinique interventionnel de phase 2b, multicentrique, en double aveugle, contrôlé par placebo et randomisé, qui évalue la sécurité et l'efficacité de Sarconeos (BIO101) administré par voie orale en deux doses (175 mg bid et 350 mg bid) chez des patients atteints de sarcopénie à risque de mobilité réduite. Le principal critère d'évaluation est la vitesse sur le test de marche de 400 mètres (400MWT), qui représente une mesure de la mobilité du participant.

La sarcopénie est une dégénérescence des muscles squelettiques liée à l'âge. Elle est caractérisée par une diminution de la masse et la force des muscles, ainsi qu'une incapacité motrice, entraînant une augmentation des risques d'hospitalisation et de décès résultant de chutes, de fractures et d'incapacités physiques. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour la sarcopénie, qui est devenue un centre d'intérêt majeur pour la Recherche afin d'en améliorer le diagnostic et le traitement. La prévalence estimée chez les personnes âgées (<65 ans) est entre 6 et 22%.

Dans le contexte du Covid-19, Biophytis a adapté le protocole clinique afin de permettre le suivi à domicile des patients, évitant qu'ils se rendent dans les centres d'investigation, suivant les directives de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) et les recommandations du DSMB (Data and Safety Monitoring Board). Ces directives visent à préserver la sécurité des patients dans les essais cliniques en cours. La société suivra de près ces évolutions ainsi que les recommandations des organismes de santé nationaux et locaux.