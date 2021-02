Biophytis : extension du recrutement des patients pour la Partie 2 de l'étude de Phase 2-3 COVA

Biophytis annonce l'extension du recrutement des patients pour la Partie 2 de l'étude de Phase 2-3 COVA en France et en Belgique.

Des centres d'essais cliniques en Belgique et en France vont commencer à recruter des patients pour la Partie 2 de l'Etude COVA suite à l'approbation des Autorités Réglementaires. Celle-ci intervient après les autorisations obtenues au Brésil et aux États-Unis pour la plupart des centres cliniques. L'analyse intermédiaire de la Partie 1 est attendue au premier trimestre 2021. Les résultats de l'étude complète (Parties 1 et 2) sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021.