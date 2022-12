Biophytis : événement à suivre

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui la tenue d'un événement en ligne où des Key Opinion Leaders ainsi que la direction de Biophytis présenteront un point d'étape sur l'évolution de la pandémie de COVID-19, les résultats de l'étude COVA de phase 2-3.

Ils discuteront également des prochaines étapes réglementaires pour l'autorisation de mise sur le marché de Sarconeos (BIO101) chez les patients COVID-19 hospitalisés souffrant de pneumonie et à risque d'insuffisance respiratoire et de décès.

La présentation aura lieu en présence de :

- Dr Girish Balachandran Nair, MD - Professeur associé de Médecine en Pneumologie et Soins Intensifs, Beaumont Hospital, Royal Oak, MI, Etats-Unis et Investigateur Principal de l'étude COVA aux Etats-Unis.

- Professeur Suzana Lobo, MD - Hospital de Base Da Faculdade de Medicina de São José Do Rio Preto, São Paulo, Brésil et investigateur de l'étude COVA au Brésil.

L'événement digital sera tenu en anglais et suivi d'une session de questions-réponses, le 1er décembre à 18h00 CET (12h00 AM ET). Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : https://www.financelive.fr/biophytis/inscription/

L'étude a montré une réduction du risque de décès précoce ou d'insuffisance respiratoire à 28 jours de 45% dans la population Intent-To-Treat (ITT) et de 53% dans la population Per Protocol (PP) ainsi qu'une réduction du risque de décès à 90 jours de 43% dans la population ITT et de 70% dans la population PP.