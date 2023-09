Biophytis et Skyepharma signent un partenariat pour la production de Sarconeos (BIO101)

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, et Skyepharma, société pharmaceutique française spécialisée dans la formulation, le développement et la production de produits pharmaceutiques, annoncent la signature d'un partenariat portant sur la production des lots réglementaires de Sarconeos (BIO101) pour les formes sévères de Covid-19, dans la perspective des demandes d'autorisations de mise sur le marché.

A partir du principe actif produit par SEQENS, Skyepharma développera des lots de produits finis répondant aux normes BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), nécessaires aux dépôts des dossiers d'accès au marché. Ainsi, les étapes clés de la production de Sarconeos (BIO101) seront confiées à des partenaires français de premier plan, innovants et répondant aux plus hautes normes de qualité pharmaceutique. Le travail de développement pharmaceutique au stade industriel viendra compléter les informations requises pour les autorisations d'accès précoce, notamment en France et au Brésil.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : "Après le contrat-cadre signé avec SEQENS en juillet pour la production du principe actif de Sarconeos (BIO101), ce nouveau partenariat est une étape clé pour Biophytis car il permet de sécuriser la production des lots de produits finis de son principal candidat-médicament, et poursuivre ainsi les efforts déployés pour accéder à nos marchés cibles."

David Lescuyer, PDG de Skyepharma, ajoute : "Nous sommes ravis de participer aux cotés de Biophytis au développement des lots réglementaires de Sarconeos (BIO101). Nous sommes par ailleurs fiers d'avoir les agréments des principales agences de santé dans le monde - la FDA aux États-Unis, l'EMA en Europe, l'ANVISA au Brésil - qui nous permettent d'assurer la mise sur le marché ainsi que la production commerciale de Sarconeos (BIO101) dans ces pays. Il s'agit pour nous de mettre notre expertise au service de projets ambitieux pouvant solutionner des problématiques de santé publique majeures."