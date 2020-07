Biophytis : émission d'une tranche d'Ornane de 3 ME

(Boursier.com) — Alors que Biophytis vient d'obtenir l'accord de la FDA (US Food and Drug Administration) pour démarrer l'essai clinique COVA de phase 2/3 dans le traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au COVID-19, la société de biotechnologie annonce l'émission d'une tranche d'Ornane d'un montant de 3 millions d'euros.

Biophytis fait part au marché de l'émission de 120 Obligations Remboursables en numéraire ou en actions nouvelles ou existantes (Ornane), d'une valeur nominale totale de 3 millions d'euros. Cette seconde tranche de financement d'Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York, va permettre à Biophytis de poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie (étude SARA-INT de phase 2b) et d'insuffisance respiratoire aiguë liée au Covid-19 (étude COVA de phase 2/3).

Cette ligne de financement, annoncée le 7 avril et pouvant atteindre 24 ME levés auprès d'Atlas, prévoit l'émission de 960 Ornane, d'une valeur nominale de 25.000 euros chacune. Le financement de 24 ME est étendu en 8 tranches de 3 ME chacune sur une durée totale de 3 ans, sans obligation de tirage.

Biophytis a tiré une première tranche de 3 ME au cours du mois d'avril. La société a fait usage de la faculté qu'elle a, au titre du contrat, de demander à Atlas la suspension des conversions, pour une période allant du 1er au 31 juillet 2020.

Les Ornane auront une valeur nominale de 25.000 euros. Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission. Le porteur aura la possibilité de demander le remboursement des Ornane à tout moment pendant la période de maturité. A cette occasion, la société aura la possibilité de rembourser les Ornane en numéraire. En cas de remboursement en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal.

Atlas s'est engagé auprès de la société pour souscrire à 8 tranches d'obligations de 3 ME chacune sur une durée totale de 3 ans.

A l'issue de la période de maturité, et dans le cas où les Ornane n'auraient été remboursées ni en numéraire ni en actions nouvelles ou existantes, le porteur aura l'obligation de convertir les Ornane.