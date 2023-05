Biophytis : du nouveau au Comité de Direction

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis SA renforce son équipe de direction avec la nomination Chiara Baccelli au poste nouvellement créé de Directrice des Opérations Pharmaceutiques et Assurance Qualité, et l'arrivée prochaine de Nicolas Fellmann au poste de Directeur Administratif et Financier à compter du 22 mai 2022. Il remplacera à ce poste Philippe Rousseau qui quitte la société pour mener d'autres projets.

D'autre part, pour des raisons personnelles, Dimitri Basis a décidé de démissionner de son poste d'administrateur de la société.