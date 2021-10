Biophytis : des résultats prometteurs dans la Sarcopénie

(Boursier.com) — Biophytis SA diffuse les résultats complets de SARA-INT, son étude de phase 2-b évaluant Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie, qui ont été présentés au 11e Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR), le 30 septembre.

Sur la base de ces résultats et des discussions préliminaires avec les experts pendant l'ICFSR, Biophytis est désormais en ordre de marche pour préparer le démarrage du programme de Phase 3 en 2022, avec Sarconeos (BIO101) à la plus forte dose (350 mg bid), et ciblant des patients et des critères d'évaluation similaires à ceux de l'étude SARA-INT, incluant le critère de vitesse de marche de 400 m(400 MWT) comme critère principal de l'étude.

La stratégie de phase 3 sera discutée avec la FDA et l'EMA lors des réunions de fin de phase 2 ('end-ofphase 2' meetings) qui sont en cours d'organisation. Elles doivent avoir lieu d'ici la fin de l'année 2021.

Sarconeos (BIO101) est potentiellement le premier candidat médicament qui sera approuvé dans la sarcopénie.

Rappelons que l'ICFSR est un évènement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, ou se retrouvent les meilleurs chercheurs, médecins ainsi qu'entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie.