Biophytis creuse ses pertes au premier semestre

(Boursier.com) — Biophytis annonce ses résultats financiers du premier semestre 2021 et fait le point sur ses activités. Concernant SARA-INT, Les premiers résultats positifs de l'étude de phase 2 démontrent l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la sarcopénie et permettent d'avancer vers la phase 3. A propos de COVA, Les résultats d'efficacité dans la zone prometteuse de la deuxième analyse intermédiaire du DMC permettent de poursuivre l'étude de phase 2-3 de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la Covid-19. Les premiers résultats de l'étude complète sont attendus au T1 2022. Le groupe fait état de la signature d'un contrat avec un CDMO (Contract Development Manufacturing organisation) international majeur afin d'augmenter la fourniture potentielle de Sarconeos (BIO10) en cas de résultats positifs de l'étude COVA. La situation de trésorerie est de 23 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 18,8 millions d'euros au 31 décembre 2020, suite à l'introduction réussie sur le Nasdaq en février 2021. Biophytis a signé un nouveau financement par obligations convertibles de 32 millions d'euros avec Atlas.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : "Biophytis a franchi une étape importante durant le 1er semestre 2021 : les résultats de l'étude SARA-INT de phase 2 ont démontré l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la Sarcopénie. En effet Sarconeos (BIO101) à la dose la plus élevée (350 mg b.i.d.) a montré une amélioration cliniquement significative pour le test de vitesse de marche de 400 mètres (400MWT), critère principal de l'étude. Nous sommes à présent engagés à faire progresser Sarconeos (BIO101) vers la phase 3 pour cette indication, soit seuls, soit en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques. En outre, la récente recommandation du DMC de poursuivre notre étude COVA sans modification, sur la base des résultats d'efficacité dans la zone prometteuse suite à la deuxième analyse intermédiaire, est très encourageante. Nous espérons que Sarconeos (BIO101) deviendra l'un des premiers candidats-médicaments capables de restaurer les capacités respiratoires des patients hospitalisés dans un état grave et donc d'éviter leur admission en soins intensifs. Toute la Société se concentre désormais sur les prochaines étapes, à savoir la finalisation de l'essai clinique dès que possible, ainsi que le passage à l'échelle industrielle, et les autorisations réglementaires en Europe, aux États-Unis et au Brésil. Nous souhaitons être prêts pour la commercialisation de notre Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la COVID-19 au cours du premier semestre 2022. Sur le plan financier, notre situation de trésorerie a été renforcée suite à la réussite de notre introduction en bourse sur le marché américain. Nous avons également signé un nouveau contrat ORNANE avec Atlas jusqu'à 32 ME garantissant ainsi les perspectives de financement de la société".

Pour le premier semestre 2021, la perte nette s'est creusée à 15,9 millions d'euros contre 9,5 millions d'euros un an avant. La perte opérationnelle a été de 10,5 millions, contre 7,5 millions sur la période comparable de l'an dernier.