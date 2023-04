Biophytis : consomme 12,8 ME de trésorerie et délivre une perte de 24,2 ME en 2022

(Boursier.com) — En 2022, les frais de recherche et développement nets de Biophytis se montent à 16,03 millions d'euros, soit une diminution de 3,6 millions d'euros par rapport aux 19,66 ME de 2021. Cette diminution est principalement liée à la fin de l'essai clinique de Phase 2-3 du programme COVA, et à la fin de l'étude SARA-INT en 2021. Les frais de R&D nets représentent 69% des dépenses opérationnelles en 2022 (73% en 2021).

La perte financière s'établit à -944 kE au 31 décembre 2022 (-4,34 ME au 31 décembre 2021), soit une diminution de 3,4 ME. Cet écart est intégralement dû à la variation de la juste valeur calculée selon la norme IFRS 9 pour nos différents outils de financement convertibles, respectivement Atlas et Kreos.

La perte nette de Biophytis en 2022 s'est établie à -24,21 ME (-31,16 ME en 2021). La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période, à l'exception des actions détenues en propre) s'est établie à -0,14 euro en 2022 (-0,26 euro en 2021).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les dépôts à terme inclus en autres actifs financiers courants au 31 décembre 2022 s'élèvent à 11,1 ME, en diminution significative de 12,8 ME par rapport aux 23,9 ME au 31 décembre 2021.

"La fin de la phase de développement clinique et le démarrage de la phase réglementaire de ce projet COVA dans le COVID-19 se traduit par une diminution de nos besoins de financement. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère, avec l'opportunité de générer les premiers revenus issus de notre investissement en recherche et ce dès le second semestre 2023. Nous continuerons en parallèle à faire progresser les autres projets de la société (sarcopénie -SARA, Myopathie de Duchenne - MYODA et DMLA - MACA) en restant économes de nos ressources tant humaines que financières", indique Stanislas Veillet, PDG de Biophytis qui poursuit : "Dans un contexte mondial qui reste très difficile pour les entreprises de biotechnologie, nous continuerons à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour poursuivre le développement de notre pipeline de candidats médicaments avec des moyens très limités, sans perdre de vue notre objectif principal qui est d'obtenir les autorisations conditionnelles de mise sur le marché de Sarconeos (BIO101) dans le traitement du Covid-19 et de générer nos premiers revenus dans le cadre du programme d'accès précoce dès 2023".

Rappelons que Biophytis a annoncé, ce matin, l'approbation par ses actionnaires du principe de réduction du nominal de l'action à 0,01 euro.