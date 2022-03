Biophytis : conférence clé !

(Boursier.com) — Biophytis participe à la conférence relative au développement de thérapies favorisant la mobilité des personnes âgées, organisée par le National Institute on Aging basé à Baltimore aux États-Unis. Dr Waly Dioh, Directeur des Opérations Cliniques de Biophytis, présentera les avancées de son candidat médicament et ira a? la rencontre des acteurs privés et publics, y compris les représentants des agences réglementaires et dans le domaine de la mobilité des personnes âgées, autant de partenaires potentiels dans le cadre de la prochaine entrée en phase III de Sarconeos (BIO 101) dans la sarcopénie. La conférence intitulée "Développement de thérapies favorisant la mobilité : besoin de santé publique, molécules cibles et développement de médicaments" se tiendra en ligne du 20 au 22 mars 2022. Cette conférence est organisée par le National Institute on Aging (NIA), qui est une branche du National Institutes of Health (NIH) basé aux États-Unis.

Avec un siège à Baltimore, dans le Maryland, le NIA coordonne un vaste effort scientifique visant à comprendre la nature du vieillissement et à permettre aux personnes âgées de mener une vie saine et active.