Biophytis : cible une autorisation de mise sur le marché de Sarconeos en 2023

(Boursier.com) — Biophytis SA vient de publier les résultats complets de l'étude clinique de phase 2-3 COVA évaluant Sarconeos (BIO101) dans le traitement de l'insuffisance respiratoire liée à la COVID-19. L'objectif de l'étude était d'étudier l'efficacité et la sécurité de Sarconeos (BIO101), 350 mg BID chez des patients COVID-19 hospitalisés avec hypoxémie, à risque d'insuffisance respiratoire nécessitant l'utilisation d'oxygène à haut débit ou d'une ventilation mécanique, et de décès.

La proportion et le temps d'apparition de ces évènement négatifs ont été étudiés à 28 jours, avec un suivi de la mortalité et de la sécurité pendant plus de 90 jours. Les 233 patients traités (population ITT) avaient 63 ans en moyenne, dont 64% d'hommes, recrutés en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil entre T3 2020 et T1 2022, infectés par les variants principaux du SARS-Cov-2. L'étude s'est terminée prématurément avant d'atteindre les 310 patients initialement prévus, en raison des difficultés de recrutement.

La sous-population des patients sans déviation majeure au protocole (population PP) comprenait 180 patients avec des données démographiques de base et des caractéristiques de la maladie similaires à celles de la population ITT. Depuis la communication des premiers résultats de l'étude et parce que l'étude manquait de puissance statistique, de nouvelles analyses statistiques ont été réalisées pour réestimer l'effet de Sarconeos (BIO101) sur le risque de mort précoce ou d'insuffisance respiratoire à 28 jours (critère principal de l'étude) et de décès à 90 jours dans les populations ITT et PP.

L'étude a montré que Sarconeos (BIO101) présente un bon profil de sécurité, avec une proportion équivalente de patients présentant des effets indésirables par rapport au placebo (57% vs. 64%), en particulier une fréquence plus faible d'évènements indésirables graves, essentiellement respiratoires (25% vs 31%).

La société vise une présentation détaillée des résultats dès que possible lors de prochains congrès scientifiques au cours du premier semestre 2023 et dans une revue scientifique à comité de lecture.

En séance, l'action Biophytis gagne 6% à 0,062 euro.