Biophytis : augmentation de capital de 4 millions d'euros

(Boursier.com) — Biophytis annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant total de 4 millions d'euros, réalisée le 22 juin 2020 après la clôture du marché. Les titres ont été souscrits par un investisseur spécialisé dans les sciences de la vie. Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 6.060.606 actions ordinaires nouvelles via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, soit 11,1% des titres en circulation post-opération. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'augmentation de capital sera portée à environ 0,89%.

Le prix du placement a été fixé à 0,66 euro par action. Ce prix correspond à une décote de 20% sur la base de la moyenne pondérée des cours durant les 10 dernières séances de bourse précédant ce jour. Le produit brut de l'émission pour Biophytis est estimé à 4 millions d'euros. Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé par Biophytis pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour poursuivre la préparation de COVA l'essai clinique de phase 2/3 pour évaluer Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19. La société a déjà reçu l'autorisation de l'AFMPS (en Belgique) et de la MHRA (au Royaume-Uni) de démarrer COVA. Le produit de l'augmentation de capital sera également utilisé pour poursuivre SARA-INT, une étude en phase 2b clinique dans la sarcopénie aux États-Unis et en Europe. Ce dispositif vient compléter les outils de financement déjà en place et permet à la société d'assurer son financement au-delà des 12 prochains mois.

Le règlement-livraison des titres interviendra le 24 juin 2020, sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris sous le code ISIN existant des actions ordinaires de Biophytis au plus tard le 29 juin 2020. Les actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,20 euro, seront assimilées aux actions ordinaires existantes de Biophytis.