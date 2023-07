Biophytis au rebond avec la signature d'un partenariat avec Seqens...

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis et Seqens, acteur mondial intégré de solutions et ingrédients pour les marchés pharmaceutiques ont signé un contrat-cadre portant sur la production du principe actif de Sarconeos (BIO101), son principal candidat médicament développé par Biophytis dans trois indications : les formes sévères de Covid-19, la sarcopénie et la myopathie de Duchenne.

Seqens assurera la production du principe actif de Sarconeos (BIO101) en France dans son usine de Villeneuve La Garenne près de Paris. Ce site historique a été modernisé et étendu en 2020 avec l'ouverture d'une unité pour la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à haut potentiel. Le centre de production est doté d'infrastructures de pointe respectueuses des engagements de SEQENS en termes de décarbonation et de santé et sécurité des salariés.

"Ce partenariat est un évènement important pour Biophytis car il nous permet de sécuriser la production du principe actif de notre principal candidat-médicament. Seqens est doté d'un savoir-faire éprouvé et respecte les normes de fabrication qui seront déterminants pour faire face à nos besoins au cours des prochaines années, notamment dans le cadre des programmes d'accès précoce et en perspective des demandes de mise sur le marché de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de Covid-19", déclare Stanislas Veillet, PDG de Biophytis.

En séance l'action Biophytis bondit de 46% à 0,028 euro dans un volume très travaillé de 20% de capital échangé.