Biophytis annonce sa participation à plusieurs conférences en Europe et États-Unis au premier trimestre 2024

(Boursier.com) — Biophytis SA, société société de biotechnologie spécialisée dans le développement de produits thérapeutiques visant à ralentir la processus dégénératifs associés au vieillissement et amélioration des résultats fonctionnels pour les patients souffrant des maladies neuromusculaires et respiratoires liées à l'âge, annonce qu'elle participera à plusieurs conférences au cours du premier trimestre 2024.

La direction de Biophytis sera ainsi à San Francisco pour des rencontres avec des partenaires et investisseurs potentiels au 42e Conférence JP Morgan Healthcare, qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2024.