Biophytis annonce le succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) par émission d'Actions à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (ABSAR), dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 1,96 ME.

Stanislas Veillet, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Biophytis, a déclaré : "Je remercie l'ensemble des actionnaires et des investisseurs qui ont contribué au succès de cette augmentation de capital et ont ainsi exprimé leur confiance dans notre stratégie. Cette opération contribuera à financer les prochaines étapes importantes de notre développement. Dans le cadre du programme COVA, Biophytis mène ainsi des discussions avec les agences règlementaires européenne et américaine pour définir les conditions d'accès au marché et pour étendre le périmètre de son indication à d'autres pathologies virales respiratoires que la COVID-19, telles que la grippe. Et en ce qui concerne le programme SARA, la Société recherche activement des partenaires globaux ou régionaux pour démarrer l'étude clinique SARA-31, qui sera la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie".