Biophytis annonce la publication des résultats de son étude de phase 2-3 COVA dans eClinicalMedicine

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce la publication de l'article traitant des résultats de l'étude clinique de phase 2-3 COVA dans le traitement des symptômes respiratoires des formes sévères de COVID-19 dans eClinicalMedicine sous la référence 102383, journal médical faisant partie de la prestigieuse revue scientifique The Lancet.

Cette publication est une reconnaissance de la solidité de la recherche clinique de Biophytis et de l'intérêt de notre candidat médicament Sarconeos (BIO101) dans la prise en charge des formes sévères de COVID19. Cette pathologie nécessite encore des avancées thérapeutiques puisque plus de 230.000 patients sont encore décédés du virus dans le monde en 2023, sur près de 7 millions au total depuis le début de la pandémie.

Pour rappel, l'objectif de l'étude de phase 2-3 COVA (ClinicalTrials.gov, NCT04472728) était d'étudier l'efficacité et la sécurité de Sarconeos (BIO101), 350 mg BID chez des patients COVID-19 hospitalisés avec hypoxémie, à risque d'insuffisance respiratoire et de décès. La proportion et le temps d'apparition de ces évènement négatifs ont été étudiés pendant 28 jours, avec un suivi de la mortalité et de la sécurité pendant plus de 90 jours. Le principal résultat est que dans la population de l'étude (233 patients ; 126 Sarconeos (BIO101) et 107 placebo), l'insuffisance respiratoire ou le décès précoce au 28ème jour, le critère principal, était 11,4% plus faible dans le groupe Sarconeos (BIO101) (13,5%) que dans le groupe placebo (24,3%), (p = 0,0426). Sarconeos (BIO101) a réduit de manière significative le risque de décès ou d'insuffisance respiratoire de 44%, ce qui plaide en faveur de son utilisation chez les adultes hospitalisés pour des symptômes respiratoires sévères dus au COVID-19.