Biophytis : analyse préliminaire de l'étude SARAOBS

(Boursier.com) — Biophytis va présenter l'analyse préliminaire de l'étude SARAOBS au 12ème congrès annuel sur la Cachexie, la Sarcopénie et la Perte Musculaire (SCWD) qui a eu lieu à Berlin en Allemagne du 6 au 8 décembre.

L'analyse préliminaire de la population de l'étude SARA-OBS a montré une détérioration plus rapide qu'anticipée de la mobilité des participants telle que mesurée par le test de marche de 400 mètres (400MWT), le principal critère d'évaluation de l'essai clinique en cours SARA-INT de phase 2b.

Les résultats ont confirmé que les critères d'inclusion plus stricts de SARA-OBS et SARA-INT conduisent à la sélection de patients présentant un risque plus élevé d'incapacité motrice que dans les études antérieures sur la sarcopénie qui ont ciblé une population de patients plus large.

"Ces résultats préliminaires de l'étude SARA-OBS signifient également que si Sarconeos (BIO101) est effectivement bénéfique pour ces patients alors une plus grande différence sera attendue entre les patients ayant reçu le traitement et ceux qui ont reçu le placebo", écrit Biophytis.

Sur la base de ces données, Biophytis a déposé un amendement au protocole pour optimiser l'essai clinique SARA-INT de phase 2b pour le traitement de la sarcopénie auprès de la FDA et de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), l'autorité de régulation belge. La société est en attente de l'approbation de cet amendement.