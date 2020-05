Biophytis : adoption de l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée générale

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis annonce l'approbation à une très large majorité de l'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale mixte.

L'Assemblée s'est en effet tenue, le 28 mai à huis, clos compte tenu des mesures imposées dans le contexte de la pandémie du COVID-19. 1.453 actionnaires ont participé au vote. Ils détenaient ensemble 9.779.269 actions, soit un quorum de 23,57%, et 20,87% des droits de vote. Les 21 résolutions approuvées comprennent notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 et l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que toutes les résolutions à titre extraordinaire.

Les résultats des votes de l'Assemblée générale mixte seront disponibles sur le site internet de Biophytis à partir du 1er juin 2020, à la rubrique "Investisseurs/ Documents réglementaires".