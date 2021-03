Biophytis : accuse 17 ME de pertes en 2020

Biophytis : accuse 17 ME de pertes en 2020









Crédit photo © Biophytis

(Boursier.com) — Les états financiers consolidés annuels non audités de Biophytis laissent apparaître une trésorerie et des équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants de 18,8 millions d'euros au 31 décembre 2020, en hausse de +12 ME par rapport à 6,8 ME au 31 décembre 2019. En 2020, la trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles s'élevait à 9,9 ME. La trésorerie utilisée pour les activités d'investissement s'élevait à 12,7 ME, dont 12,5 ME liés aux contrats de dépôt à terme. Ces emplois étaient compensés par des opérations de financement à hauteur de 22,1 ME.

Les frais de recherche et développement nets s'élèvent à 9,9 ME pour 2020, soit une augmentation de 0,8 ME (+9%) par rapport aux 9,1 ME de 2019. Cette augmentation est liée principalement au lancement du programme COVA. Parallèlement le programme SARA-INT, notre essai clinique de Phase 2 pour la sarcopénie poursuit sa progression ; le recrutement des patients s'est achevé en mars 2020, et la dernière dose de notre dernier patient a été administrée en décembre 2020.

Les frais de recherche et développement nets incluent le crédit d'impôt recherche (CIR) et autres subventions pour un montant total de 3,3 ME en 2020 (2,8 ME en 2019).

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 4 ME en 2020 (6,6 ME en 2019), soit une baisse de 2,6 ME (-39%). Cette diminution significative s'explique principalement par les frais et commissions encourus en 2019 en lien avec la tentative de cotation au Nasdaq, et aux efforts de réduction des coûts de personnel et de structure en 2020, par rapport à ceux de 2019.

La perte nette de Biophytis s'est établie à -17,1 ME en 2020 (17,8 ME en 2019). La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période, à l'exception des actions détenues en propre) s'est établie à -0,28 euro en 2020 (-1,05 euros en 2019).

Perspectives