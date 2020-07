Biophytis : accord de la FDA pour démarrer l'essai clinique COVA de phase 2/3

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis reçu l'accord de la US Food and Drug Administration (FDA) lui permettant de démarrer son programme de développement clinique : COVA.

Le programme clinique COVA, une étude de phase 2/3, va évaluer Sarconeos (BIO101) dans le traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au COVID-19. Le programme COVA consiste à évaluer l'efficacité et l'innocuité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la détérioration de la fonction respiratoire des patients présentant des symptômes respiratoires sévères associés au COVID-19.

Pour les insuffisances respiratoires aiguës associées au COVID-19

Cet essai clinique international clé, se déroulera en deux parties. La première partie a pour objectif d'évaluer l'innocuité du traitement et de fournir une indication sur l'activité de Sarconeos (BIO101) chez 50 patients hospitalisés atteints du COVID-19 souffrant d'insuffisance respiratoire aiguë. Une 2e partie, avec environ 300 patients supplémentaires, étudiera l'efficacité de Sarconeos (BIO101) sur la fonction respiratoire.