Biophytis a recruté plus de 50% des patients pour l'essai clinique SARA-INT

(Boursier.com) — Biophytis a recruté plus de 50% des patients nécessaires pour l'essai clinique SARA-INT. À date, plus de 50 patients ont reçu un traitement de 6 mois. Selon un examen indépendant du Data Safety Monitoring Board (DSMB) (effectué tous les trimestres, depuis 4 trimestres), il n'y a pas à ce jour d'inquiétude quant à l'innocuité ou la tolérance à Sarconeos (BIO101). L'étude SARA-INT est un essai clinique interventionnel de phase 2b, multicentrique, en double aveugle, contrôlé par placebo et randomisé, qui évalue la sécurité et l'efficacité de Sarconeos (BIO101) administré par voie orale en deux doses (175 mg bid et 350 mg bid) chez des patients atteints de sarcopénie à risque de mobilité réduite. Le principal critère d'évaluation est la vitesse de marche sur le test de marche de 400 mètres, qui représente une mesure de la mobilité du participant. L'étude prévoit de recruter au total 334 patients.

La sarcopénie est une dégénérescence des muscles squelettiques liée à l'âge caractérisée par une diminution de la masse et la force des muscles, ainsi qu'une incapacité motrice, entraînant une augmentation des risques d'hospitalisation et de décès résultant de chutes, de fractures et d'incapacités physiques. Il n'y a ce jour aucun traitement approuvé pour la sarcopénie, qui est devenue un centre d'intérêt majeur pour la recherche afin d'en améliorer le diagnostic et le traitement. La prévalence estimée chez les personnes âgées est entre 6 et 22%.

Samuel Agus, Directeur Médical de Biophytis, ajoute : "Nous sommes satisfaits du recrutement maintenant rapide dans l'étude SARA-INT. Nos critères d'inclusion, basés sur les premiers résultats de l'étude SARA-OBS, sont conçus pour sélectionner une population qui présente un risque plus élevé d'incapacité motrice. Il a été difficile de trouver ces patients, mais après avoir mis en oeuvre un certain nombre d'initiatives visant à accélérer le recrutement, nous arrivons à une augmentation significative du nombre de patients. Nous sommes confiants de pouvoir terminer leur recrutement conformément à nos prévisions. Nous sommes également encouragés par le fait que le rapport bénéfice/risque de Sarconeos (BIO101) continue d'être considéré par le DSMB comme favorable". Stanislas Veillet, PDG, insiste : "Je suis heureux que nous ayons franchi cette étape importante dans l'étude SARA-INT. Avec un total de 172 patients recrutés à ce jour dans les 22 sites cliniques actifs aux États-Unis et en Belgique, nous restons convaincus que Biophytis peut terminer cette étude à temps pour générer de la valeur".