Biophytis a présenté les résultats de Phase 2-3 COVA à la Conférence de l'ATS

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Biophytis SA a présenté les résultats positifs de l'étude de phase 2-3 COVA avec Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de COVID-19, lors de la conférence internationale de l'American Thoracic Society (ATS 2023), qui s'est tenue à Washington DC, du 19 au 24 mai.

Le Docteur Girish Nair, MD - William Beaumont Hospital, Royal Oak, MI 48073, USA, et principal Investigateur de l'étude COVA aux Etats-UInis, a fait une présentation orale des résultats intitulée "Etude Clinique COVA : Résultats d'une étude de phase 2-3 en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101 chez des patients hospitalisés atteints de formes sévères de COVID-19".

En parallèle, Biophytis a présenté un poster qui est disponible sur le site web de la société.

"Nous sommes très fiers d'avoir présenté à la communauté scientifique et médicale les données positives montrant une réduction de 44% avec Sarconeos (BIO101) vs placebo du risque d'insuffisance respiratoire ou de décès précoce chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 sévère", commente Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, qui ajoute : "Sarconeos (BIO101) est le seul candidat médicament innovant en Europe ou aux Etats-Unis ciblant directement le système rénine-angiotensine (SRA), altéré par le SARS-CoV-2, et qui a démontré une efficacité clinique en phase 2-3 ainsi qu'un très bon profil de sécurité. Nous avançons maintenant dans la préparation des dossiers réglementaires en vue de demander une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle en Europe et une Autorisation d'Utilisation d'Urgence (Emergency Use Authorization) aux Etats-Unis".

Rappelons qu'ATS 2023 présente les dernières avancées et découvertes en matière de sciences respiratoires, de soins aux patients et de santé respiratoire dans le monde. L'American Thoracic Society est à la pointe de la science respiratoire fondamentale et translationnelle et constitue un événement clé pour tous les chercheurs en sciences respiratoires. Elle offre une occasion unique de présenter les résultats devant ses pairs, reconnus dans le monde entier.