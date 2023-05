Biophytis a levé 2,3 ME

(Boursier.com) — Biophytis SA est parvenu à lever un montant total de 2,3 millions d'euros dans le cadre de sa levée de fonds par d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette levée de fonds a été réalisée au profit d'une part d'investisseurs professionnels à hauteur de 1,9 ME, et d'autre part des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid à hauteur de 0,4 ME.

L'opération a été réalisée au prix de 0,0222 euros par action nouvelle, faisant apparaître une décote de 25% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de l'action Biophytis des 5 dernières séances de Bourse, du 3 au 9 mai 2023.

En séance, l'action Biophytis s'effondre de près de 24%, à 0,023 euro.