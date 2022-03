BioNTech : résultats dopés par le vaccin Covid-19

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech restent sous surveillance à Wall Street ce mercredi. La FDA américaine vient d'autoriser une deuxième dose de rappel des vaccins Covid-19 Moderna et Pfizer pour les Américains de 50 ans et plus. En outre, BioNTech, le partenaire allemand de Pfizer, a publié des résultats financiers supérieurs aux attentes de marché. Le groupe prévoit aussi un plan de rachat d'actions et un dividende exceptionnel.

BioNTech a annoncé des revenus du quatrième trimestre chiffrés à 5,5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires annuel de 19 milliards d'euros. Le bénéfice net de l'exercice se monte à 10,3 milliards d'euros ! Le bénéfice dilué par action atteint 39,63 euros. Le groupe prévoit d'autoriser un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années, et proposera un dividende en espèces exceptionnel de 2 euros par action.

Environ 2,6 milliards de doses de Comirnaty/BNT162b2 ont été livrées dans plus de 165 pays et régions du monde en 2021, dont plus d'un milliard de doses dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le groupe réitère les prévisions de revenus du vaccin Covid-19 pour 2022, allant de 13 milliards d'euros à 17 milliards d'euros. Les commandes signées pour livraison en 2022 ont augmenté à 2,4 milliards de doses de vaccin covid.

BioNTech fait aussi mention d'un élargissement du portefeuille d'oncologie au stade clinique à 16 programmes cliniques avec le lancement de neuf essais cliniques, dont quatre essais randomisés de phase 2, ainsi que du lancement de l'expansion des essais cliniques de phase 3 pour inclure des candidats vaccins Omicron et de l'élargissement du portefeuille de vaccins à ARNm avec plusieurs programmes précliniques traitant des maladies infectieuses nécessitant des soins intensifs qui devraient entrer en clinique cette année.