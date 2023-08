BioNTech : premières pertes depuis 2020 avec la chute de la demande de vaccins

(Boursier.com) — BioNTech recule en pré-séance à Wall Street. Le laboratoire allemand, partenaire de Pfizer dans les vaccins anti-covid, a essuyé sa première perte depuis 2020 alors que la demande pour les injections de vaccins contre le Covid-19 a chuté. BioNTech a ainsi enregistré une perte de 190 ME ou 79 cents par action au deuxième trimestre, contre un bénéfice dilué par action de 6,45 euros un an plus tôt, et un consensus qui tablait sur un déficit de 60 cents par action. Le chiffre d'affaires a fondu de 3,2 MdsE à 167,7 ME

La firme a néanmoins maintenu sa prévision d'environ 5 milliards d'euros de ventes de vaccins cette année alors que la demande devrait reprendre au second semestre en raison d'effets saisonniers, et de la livraison du dernier vaccin adapté aux variants. BioNTech injecte ses bénéfices de l'ère pandémique dans un large pipeline de médicaments expérimentaux pour d'autres maladies infectieuses et des cancers difficiles à traiter. Jusqu'à ce que ces projets se concrétisent, le vaccin Covid reste son seul produit commercialisé.

Dans ce contexte, BioNTech diminue certaines dépenses de recherche et développement. La société, qui prévoyait de 2 à 2,2 milliards d'euros de dépenses de R&D cette année, a réduit de 400 ME les deux extrémités de sa fourchette de prévisions.