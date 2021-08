BioNTech : plus d'un milliard de doses !

(Boursier.com) — BioNTech , le partenaire allemand de Pfizer, coté à Wall Street, vient de publier ses comptes du second trimestre. Le groupe indique qu'il a livré plus d'un milliard de doses du vaccin BNT162b2 à plus de 100 pays et territoires dans le monde au 21 juillet. Il fait état par ailleurs d'accords signés pour environ 2,2 milliards de doses de BNT162b2 en 2021, au 21 juillet. Sur le second trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 10,77 euros, contre 7,1 euros de consensus. Les revenus ont totalisé quant à eux 5,31 milliards d'euros, dopés évidemment par le vaccin anti-covid. Le bénéfice opérationnel a été de 4,2 milliards d'euros. Les revenus du vaccin en 2021 sont estimés à 15,9 milliards d'euros.