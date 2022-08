BioNTech plonge, après des résultats très inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — BioNTech , le partenaire allemand de Pfizer, également coté à Wall Street, tombe de 9% en pré-séance sur la cote américaine. Le laboratoire a dévoilé ce jour ses résultats financiers pour le deuxième trimestre, faisant état de revenus de 3,2 milliards d'euros, d'un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros et d'un bénéfice par action de 6,45 euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont été de 9,6 milliards d'euros, le bénéfice net est ressorti à 5,4 milliards d'euros et le bpa dilué s'est établi à 20,69 euros par titre. Le consensus était de plus de 7 euros de bénéfice trimestriel par action et près de 4 milliards d'euros de revenus. BioNTech confirme néanmoins ses estimations de revenus sur le vaccin Covid-19, allant de 13 à 17 milliards d'euros.

Le groupe prépare le lancement potentiel de deux vaccins Covid-19 bivalents adaptés aux variants contenant la souche originale et la protéine spike Omicron BA.1 ou BA.4/5, comme recommandé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et d'autres régulateurs. BioNTech dit s'attendre à pouvoir commencer à livrer des vaccins adaptés à Omicron dès octobre 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire. Le groupe souligne la signature d'un accord avec le gouvernement américain pour fournir 105 millions de doses supplémentaires de vaccin Covid-19 avec une option pour 195 millions de doses supplémentaires. Il a reçu par ailleurs l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) des États-Unis pour le vaccin Covid-19 chez les enfants de six mois à quatre ans et pour une dose de rappel chez les enfants de cinq à 11 ans. BioNTech souligne aussi la poursuite de l'expansion du pipeline, ainsi que le début de la construction de la première usine de fabrication de vaccins à ARNm BioNTainer en Afrique.

"Grâce à nos solides performances depuis le début de l'année, nous pensons être en bonne voie pour atteindre nos prévisions financières précédentes pour l'exercice en cours", a déclaré Jens Holstein, directeur financier de BioNTech. "Grâce à nos initiatives autour de candidats vaccins Covid-19 adaptés aux variants, nous prévoyons une augmentation de la demande sur nos marchés clés au quatrième trimestre 2022", ajoute le dirigeant.