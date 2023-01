BioNTech met la main sur InstaDeep

(Boursier.com) — BioNTech SE et InstaDeep Ltd ont annoncé un accord de rachat par BioNTech de la société InstaDeep, un leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle ("IA") et de l'apprentissage automatique (ou "Machine Learning").

La transaction comprend un paiement initial total d'environ £362 millions à la fois en liquidités et en actions BioNTech, afin d'acquérir 100% des actions restantes d'InstaDeep, à l'exception des actions déjà détenues par BioNTech. De plus, les actionnaires d'InstaDeep seront éligibles à une rémunération supplémentaire basée sur leur performance, à hauteur d'environ 200 millions de livres. La transaction fait suite à l'investissement initial de BioNTech dans le cadre de la Série B d'InstaDeep en janvier 2022.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de BioNTech de devenir un leader mondial dans la découverte de médicaments pilotés par l'IA et le développement d'immunothérapies et de vaccins de nouvelle génération pour lutter contre des maladies dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

La transaction combinera les deux organisations qui partagent une culture commune et prévoit l'intégration aux effectifs de BioNTech de plus de 240 professionnels hautement qualifiés, notamment des équipes d'IA, de ML, de bioingénierie, de science des données et de développement de logiciels. Grâce à cette acquisition, BioNTech développera son réseau de collaborateurs de recherche internationaux et étendra son implantation dans les principaux pôles de talents aux États Unis, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.