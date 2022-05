BioNTech : les résultats s'envolent avec le vaccin contre le Covid

(Boursier.com) — BioNTech résiste en pré-séance à Wall Street, soutenu par des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. La société de biotechnologie allemande cotée aux États-Unis a fait état au premier trimestre d'un bénéfice net plus que triplé à 3,7 milliards, soit 14,24 euros par action, contre 1,13 MdE et 4,39 euros par titre un an plus tôt. Ses revenus ont été multipliés par 3 à 6,38 milliards d'euros, principalement grâce à la demande pour son vaccin contre le Covid-19 développé avec Pfizer. Des données nettement supérieures aux attentes des analystes.

La firme a néanmoins réaffirmé sa prévision d'une baisse des ventes de vaccins en année pleine. Elle table ainsi sur des revenus tirés de son vaccin compris entre 13 et 17 milliards d'euros en 2022, contre 19 MdsE l'an dernier. La société allemande a précisé lundi qu'elle s'attend à obtenir les données d'essai sur son vaccin traitant le variant dominant Omicron dans les semaines à venir.